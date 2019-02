Morgenland (1/3)

Das ist das Thema des ersten Teils der dreiteiligen "Terra-X"-Reihe "Morgenland". Im Mittelpunkt steht die Geburt der Religion Islam in der Figur und der Offenbarung des Propheten Mohammed.



Dabei werden die zentralen Fragen dargestellt und diskutiert: Warum ist der Koran Gottes Wort? Was ist das geistige Umfeld der neuen Religion, die auch Jesus Christus als Propheten akzeptiert? Wie entstand eigentlich der Koran, und was haben Traditionen wie die Vielehe mit ihm zu tun? Welche historischen Umstände machten Mohammed nicht nur zum Religionsstifter, sondern auch zum Staatsmann und Feldherren?



Im Lichte neuester Forschung werden die Gründe für die rasante Ausbreitung der neuen Religion, die Entstehung des Begriffs Djihad ("Heiliger Krieg") und die Expansion bis nach Spanien, wo es zu einer höchst fruchtbaren Begegnung der Kulturen kommt, dargestellt.



Die dramatische Erzählung gipfelt in einer Rekonstruktion der Metropole Bagdad zur Zeit von Harun ar-Rashid. Bagdad, eine Weltstadt im 9. Jahrhundert, in der islamische Kultur und arabischer Wissensdurst am Hofe des legendären Kalifen erblühen.



Für die Dokumentation wurde in neun islamischen Ländern an Originalschauplätzen gedreht. Ausgewählte Spielszenen entstanden in den Atlas Studios im marokkanischen Quarzazate. Gesprächspartner sind unter anderen der Aga Khan, das Oberhaupt der Ismailiten, und der katholische Theologe Hans Küng.



In den berühmten Ranglisten über "Wichtigste Personen der Weltgeschichte" kommt Mohammed, der Handelsgehilfe und Karawanenführer aus Mekka, immer wieder unbestritten auf Platz eins. "Morgenland" erzählt, wer dieser Mohammed war - und welche Umstände ihn und seine Nachfolger zum Erfolg führten.