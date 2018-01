Moses - der Prophet Gottes

Jahwe spricht im brennenden Dornbusch Quelle: ZDF



Der Berufene will wissen, was er seinen Stammesbrüdern sagen soll, wenn sie fragen, wer ihn schickt. Die Antwort lautet: "So sollst du zu den Israeliten sagen: 'Ich werde sein', der hat mich zu euch gesandt. Der Herr, der Gott eurer Väter. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht." (Ex. 14-15) Die theologische Botschaft hinter den Worten liegt klar auf der Hand: Die Israeliten sollen in Zukunft nur einen einzigen Gott verehren. Eine Glaubenswende steht bevor, eingeleitet vom Schöpfer, in die Tat umgesetzt mit Hilfe eines auserwählten Menschen.