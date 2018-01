Multitalent du Mont

Sky du Mont wurde 1947 in Buenos Aires (Argentinien) als Sohn eines deutschen Vaters und einer englischen Mutter geboren. Seine Schulzeit verbrachte er in der Schweiz, wo er auch das Abitur absolvierte. Nach seinem Schulabschluss besuchte Sky du Mont die Schauspielschule in München, die er 1971 mit der Prüfung vor der Staatlichen Bühnengenossenschaft abschloss. Anschließend übernahm er Bühnenrollen am Münchner Residenz Theater (1972), am Staatstheater Berlin (1973/74) und an der Kleinen Komödie München (1975 bis 1990).