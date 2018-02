Mythos Atlantis

Geboren wurde die Legende von Atlantis an einem anderen Ort: Die Geschichte vom versunkenen Märchenstaat beginnt in Ägypten. In der alten Pharaonenstadt Sais hüten Priester den Atlantis-Bericht im Tempel der Neith. Dort kopiert ihn der griechische Staatsmann Solon um 560 vor Christus. Hat er bei der Übersetzung in seine Muttersprache entscheidende Fehler gemacht? Liegt im Land am Nil die Keimzelle für den ewigen Streit um Atlantis?