"Natur und Tiere sind pure Schönheit"

Rolf Steinmann: Unsere Interaktion mit den Bären in Alaska war immer sehr ruhig und friedlich. Die Bären leben in ihrer eigenen Welt und akzeptieren die Menschen in ihrer Umgebung als eine andere Spezie, die ihnen nicht gefährlich wird. Dennoch muss man achtsam sein und ihre Körpersprache lesen. Wer mit den Tieren nicht vertraut ist, sollte in dieser Wildnis lieber nicht zu Fuß unterwegs sein. Ich habe mich nie bedroht oder in irgendeiner Weise in Gefahr gefühlt.