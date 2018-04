"Neue Erkenntnisse über den Limes"

Graichen: Das Ziel aus Sicht der Denkmalpflege ist der bessere Schutz des Limes vor Zerstörung und achtloser Vernachlässigung, also die Sicherung des Limes in seinem originalen Bestand als Denkmal und als archäologische Quelle für die Forschung jetzt und für künftige Generationen. Die Denkmalpfleger wollen den dauerhaften Schutz des Limes gewährleisten, vor allem angesichts der Zerstörungen am Limes, die in großem Ausmaß erst in der Nachkriegszeit erfolgt sind, durch die zunehmende Zersiedelung der Landschaft mit Neubaugebieten, den Abbau von Bodenschätzen und der Intensivierung der Landwirtschaft.