Nordisch by nature

"Die Goetheborg" Quelle: ,ZDF/P. Jacobsen

Während unseres Drehs auf hoher See werden wir die Verlässlichkeit von Kapitän und Crew erst richtig schätzen lernen. Um Außenschüsse des Seglers zu filmen, kletternwir, bei einigem Wellengang, zunächst über die Strickleiter in ein kleines Beiboot. Mit Walkie-Talkies koordinieren wir die Männer an den Kanonenluken, die jene genau dann öffnen müssen, wenn wir mit der Kamera an dem Boot vorbei ziehen. Das ganze Unternehmen gelingt schon beim zweiten Versuch. Disziplin und Teamwork sind an Bord eben überlebenswichtig.