Notfall in der Tierklinik: Eine Kuh wird operiert

Stellt euch vor, euer Magen wandert in eurem Körper von links nach rechts und liegt dann an einer völlig falschen Stelle. Klingt unangenehm, oder? Zum Glück passiert uns Menschen das nicht. Doch bei Kühen kommt das gar nicht so selten vor und endet meistens tödlich. Um Gundel zu retten, darf Eric in der Tierklinik Leipzig bei einer komplizierten Operation helfen. Mit bloßen Händen werden die Organe wieder zurechtgeschoben. Kühe haben nicht wie wir Menschen nur einen Magen, sondern gleich vier. Durch zu viel oder falsches Futter kann sich einer der Mägen, der sogenannte Labmagen, mit Gas aufblähen und beginnt zu wandern. Gelingt Eric die Operation und kann er die Kuh Gundel retten? Wie operiert man ein so großes Tier und welche Geräte braucht man dafür?