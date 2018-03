Am 5. April 1945 ergeht der Befehl an die Reste der verbliebenen Flotte, die Operation "Ten-Ichi-Go" (Operation "Himmel") auszuführen. Die Order an den Kapitän der "Yamato" lautet: Kämpfen bis zum Untergang. Als Eskorte dienen nur acht Zerstörer und ein leichter Kreuzer.