Petra - geheimnisvolle Stadt aus Fels

Die Fluten reißen Steine und Geröll mit sich und bedrohen alles, was in ihrem Weg liegt - nicht nur die Khazne, sondern die gesamte Stadt, die in einem Talkessel liegt. Ihre Erbauer kannten die tödliche Naturgewalt und versuchten, sie zu bändigen. Sie schlugen dazu einen 30 Meter langen Tunnel in den Fels und lenkten die Sturzflut in eine andere Schlucht um.