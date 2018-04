Pfeilschnell aus dem Untergrund

Auch an Land können die Panzerechsen überraschend schnell aus ihrer scheinbaren Lethargie erwachen und auf bis zu 15 Kilometer pro Stunde beschleunigen. Doch bevor sie zu solchen Leistungen fähig sind, müssen sich die wechselwarmen Tiere erst auf Betriebstemperatur bringen. So liegen sie tagsüber meist träge in der Sonne und tanken Energie. Am aktivsten sind die Krokodile in der Dämmerung und in der Nacht.