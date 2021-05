Pilze - Baustoff der Zukunft

Forscher entwickeln einen Baustoff aus dem Wurzelwerk der Pilze, auch Myzel genannt. Denn das, was wir als Pilz bezeichnen, ist der sogenannte Fruchtkörper des Pilzes und macht nur einen kleinen Teil des Pilzes aus. Aber kann so ein Pilzstein mit gängigen Baustoffen mithalten und ist es wirklich möglich, in Pilzen zu wohnen? Das testet PUR+ Moderator Eric Mayer in diesem Video.