Pioniere aus der Südsee

Die rauen Wetterbedingungen waren eine große Hürde für die Eroberung der Welt in südlicheren Breiten. Stürme sind in diesem Teil des Pazifiks an der Tagesordnung. Zudem mussten gewaltige Distanzen überwunden werden, in denen es keine Inseln, keine Orientierungsmöglichkeiten gab. Lange galt es als unvorstellbar, dass die Polynesier diese Herausforderung vor Jahrhunderten überhaupt meistern konnten.