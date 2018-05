Pläne für die längste Eisenbahnstrecke der Welt

1890 war ein Fotograf auf der Reise von Moskau nach Jekaterinburg, wohin es bereits eine Bahn gab. Er hat die aufregenden Vorgänge dokumentiert. Der Fotograf Metenkow überquerte auch ohne Eisenbahn den Ural, die Grenze zwischen Europa und Asien. In Jekaterinburg, bereits in Sibirien, besaß er ein gut gehendes Fotogeschäft. Heute beherbergt es ein Museum, in dem alle Schätze Metenkows gesammelt sind, seltene Dokumente aus den frühen Tagen des Eisenbahnbaus. Die Umgebung von Jekaterinburg gab nur eine schwache Vorahnung von dem, was Metenkow in Sibirien erwarten würde. Noch war man ja fast in Europa. Wie viele vor ihm reiste er auf der Sibirischen Poststraße, die seit Mitte des 18. Jahrhunderts existierte.