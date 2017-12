Am Strand von Bagamoyo befand sich 1888 die erste Hauptstadt Deutsch-Ostafrikas. Am alten Friedhof sind die Spuren der ehemaligen Kolonialherren in Form von Schrifttafeln noch gut erhalten: "mit Gott für Kaiser und Reich". Das deutsche Kolonialreich zerfiel im Ersten Weltkrieg und mit ihm die Boma, der Hauptsitz der Kolonialverwaltung in Bagamoyo. Christoph Winter findet nur noch Ruinen am Ort des ehemals glanzvollen Gouverneurspalasts. Die kolonialen Träume von einem "Platz an der Sonne" währten für die Deutschen nicht lange. Schwarze Hilfstruppen mussten unter Führung der kaiserlichen Offiziere in blütenweißen Tropenuniformen so manchen Aufstand ihrer unterdrückten Landsleute blutig niederschlagen.