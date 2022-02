Tödliche Lawine

Wenn dann was passiert, bleibt ihnen ungefähr einen Meter tief unter der Schneedecke nur die Hoffnung auf schnelle Hilfe. Moderator Eric Mayer ist bei einem Lawinenrettungstraining in Davos in der Schweiz mit dabei. Nach der kontrollierten Sprengung am Berghang werden zwei Dummies von der entstandenen Lawine ins Tal gerissen und verschüttet. Alarmierung in der Bergwacht, Flug mit dem Helikopter zum Unglücksort und die beschwerliche Suche am Hang: