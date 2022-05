Wie rettet man sich aus einem sinkenden Auto?

Vor allem, wenn die Fenster nicht mehr aufgehen, weil die Elektrik ausgefallen ist. Man sitzt in der Falle. Die Türen lassen sich aufgrund des Wasserdrucks von außen nicht mehr öffnen. Panik kommt auf. Doch jetzt heißt es: Ruhe bewahren, denn es gibt einen Ausweg. Das Wasser muss im Inneren des Autos genauso hoch stehen wie außen. Dann lassen sich die Türen wieder öffnen. Ein beklemmendes Gefühl, das man erstmal aushalten muss. In genauso einer lebensgefährlichen Stress-Situation findet sich Moderator Eric Mayer wieder. Begleitet von der Frankfurter Berufsfeuerwehr wagt Eric ein gefährliches Selbstexperiment. Er fährt mit einem Kleinwagen in den Fluss – und versinkt. Er weiß: Er kann sich erst aus dem Auto retten, wenn das Wasser innen und außen gleichhoch steht. Doch was passiert in diesen quälenden Minuten des Wartens mit Eric? Kann er noch klar denken und cool bleiben oder gerät er in Panik? Und woher kommt die Angst eigentlich?