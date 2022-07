Was das Pendel alles kann

Ein Pendel besteht in seiner einfachsten Form aus einem Faden, an dem ein Pendelgewicht hängt und einem Punkt, an dem der Faden aufgehängt wird. Einmal gestartet, hält die Trägheit den Pendelkörper in Bewegung, während die Gravitation das Pendel an seinen Umkehrpunkten immer wieder nach unten zieht.