Waldrappe - Ein Auswilderungsversuch

Waldrappe wurden früher so extrem gejagt, dass die Art in der freien Natur ausgestorben ist. Aber, es gibt noch circa 2000 Tiere in Zoos. Mit diesen Tieren versuchen Wissenschaftler*innen seit einiger Zeit, die Vogelart wieder auszuwildern.

Die größte Schwierigkeit dabei ist: Waldrappe sind Zugvögel, müssen also lernen, wie sie in den Süden in ihr Winterquartier kommen. Ohne diesen Flug können die Tiere nicht überleben. Den Flug, den also die Vögel in der Natur von ihren Eltern lernen würden, muss ihnen nun der Mensch beibringen. Wie klappt das?