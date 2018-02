Populäre Kämpfe

Zurückgeblieben sind davon heute nur noch Graffitis, von Fans in die Marmorsitze des Amphitheaters gekratzt. 2000 Jahre alte Bilder von Idolen und Namen derer, die hier sterben mussten. Über 50.000 Zuschauer fanden einst im Kolosseum Platz. Fast jede Woche wurde gekämpft. Zu Festzeiten auch täglich, über Wochen und Monate. Hunderttausende haben in diesen Mauern grausam ihr Leben verloren.





Das Kolosseum ist der große Zeuge, der noch heute von der Brutalität der römischen Antike erzählt. Wie auch das Schicksal jenes Mannes, dessen Name bis heute eng verknüpft ist mit Glanz und Elend der Gladiatoren: Spartacus, der Sklave aus Thrakien, der es wagte, sich gegen die Gewalt des Imperium Romanum aufzulehnen. Er war Anführer des größten Sklavenaufstandes, der sich jemals in der Geschichte Roms ereignet hat. Ganze zwei Jahre lang ließ er Rom erzittern.