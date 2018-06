"Pour la mort"

Im August 1793 spielt sich in der Conciergerie eine bis heute geheimnisumwitterte Geschichte ab. Später in den Akten als "das Nelkenkomplott" dokumentiert. Treue Royalisten unternehmen einen letzten Versuch ihre Königin zu retten. Wachen werden bestochen, ein Fluchtplan, versteckt in einer Nelke, unauffällig von einem Mann durch die Gitter der Zellentür fallen gelassen. Auf einem kleinen Stück Papier, mit einer Nadel eingestochen, hatte die Königin mitgeteilt: "Ich vertraue mich ihnen an, ich werde kommen." Das Papier wird abgefangen und die Nachricht von einer neuen Verschwörung zur Wiederherstellung der Monarchie geht um. Das kleine Stück Papier, ein letztes Beweisstück für die Anklage.