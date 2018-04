Qualität mit System

Die verschiedenen regionalen Gruppen bilden die räumliche und organisatorische Grundlage der Hanse. Das sind, von Westen her gesehen, die süderseeischen (die an der Zuidersee gelegenen), niederrheinischen, westfälischen, (nieder-) sächsischen, wendischen, pommerschen, brandenburgischen, preußischen, livländischen, (im 14. Jahrhundert) schwedischen und gotländischen Städte. Das ist auch selbstverständlich in einer Zeit, in der die Kommunikations- und Verkehrsmittel eine gleichzeitige und gleichmäßige Information aller Mitglieder nicht zulassen. Von Lübeck, das im Hinblick auf die Verkehrswege in der Mitte des hansischen Raumes liegt, "zu allen steden ins mittel gelegen", wie es damals hieß, benötigt ein Brief nach Reval (Tallinn) bei guten Bedingungen eine Woche, nach Bergen vier Tage bis zu zwei Wochen; Brügge und London waren in einer knappen Woche zu erreichen.