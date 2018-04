Das Rätsel der Feenkreise

Am Rand der Namib, wo die Wüste in die Savanne übergeht, stößt man auf ein Naturwunder, sogenannte Feenkreise: runde Flecken mitten im Grasland, in deren Mitte nichts wächst, an den Rändern aber umso üppiger. Auf Luftaufnahmen reihen sich diese Flecke zu Tausenden aneinander. Was steckt hinter diesen mysteriös aussehendem Naturschauspiel?