Rauchsäulen über Europa

Vor allen anderen Kontinenten steht Europa an der Wende: von der Ausbeutung der Natur zum Miteinander. Europas Städte werden zu Magneten für Wildtiere. Heute gibt es Wildnis überall in Europa: in den Ballungsräumen und auf altem Kulturland. An den kaum berührten Rändern des Kontinents und im Zentrum. In den Wirtschafts- und Urwäldern ebenso wie in den Bergen. In welche Zukunft sich der Kontinent entwickelt, liegt heute mehr denn je in der Hand der Europäer.