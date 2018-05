Reichtum durch Bodenschätze

"Kupfer trug ganz sicher wesentlich zu Veränderungen in den frühen Gesellschaften bei. Es ist ja ein Wert an sich. Eine kondensierte Arbeit, wenn man so will. Es erfordert eine Menge Arbeit, um Kupfer herzustellen. Und es lässt sich auch anhäufen, im Gegensatz zu Getreide. Das heißt, es entsteht eine Gesellschaft, die reiche und arme Leute kennt. Also eine Hierarchie."