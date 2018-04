Reine Bauchsache

Geschafft: Das vier Kilo schwere Reptil ist an Bord.

Dass Nilkrokodile kräftig zubeißen können, weiß schon jeder. Allerdings habe ich darüber noch mal ganz neu nachgedacht, als ich als Assistent eines Krokodilforschers im Okavango-Delta mitten in der Nacht gerade damit beschäftigt war, ein Vier-Meter-Exemplar an Bord unseres Fünf-Meter-Bootes zu wuchten. Genau in diesem Moment nämlich unternahm ein noch größerer Artgenosse den Versuch, den Außenbordmotor unseres Aluminiumkahns zu fressen. Glücklicherweise hat er sich an dem Ding die Zähne ausgebissen, aber ich muss zugeben, dass ich danach beim Filmen ein bisschen abgelenkt war, weil der Gedanke daran, was wohl passieren würde, wenn wir kenterten, einfach nicht mehr aus meinem Kopf verschwinden wollte. Als das zum Markieren gefangene Tier mit seinem vollen Gewicht auf der Bordwand lag, wäre es fast so weit gewesen. Schon wieder knapp – und dieses Mal hatte nicht mal mein Bauch eine Idee.