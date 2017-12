Reliquien der Kreuzigung

"Eine Holztafel wird in den antiken textlichen Quellen sehr früh und mehrfach erwähnt. Es hat sich inzwischen herausgestellt, dass ein Teil von drei Teilen sich noch heute in einer Kirche in Rom befindet - einer Kirche die im 4. Jh über dem ehemaligen Palast der Kaiserin Helena erbaut wurde. Und Helena, die Mutter Konstantins des Großen, war es auch, die diese Holztafel in Jerusalem 328 nach Christus wieder entdeckte."