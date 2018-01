Revolution in Cornwall

Dampfmaschine von Watt Quelle: ZDF

1777 erhält Watt den Auftrag zum Bau einer Dampfmaschine in London. Innerhalb weniger Monate entsteht das technische Meisterwerk. Es könnte endlich der große Durchbruch für Watt sein. Doch zunächst muss der von den Auftraggebern verlangte Testlauf reibungslos über die Bühne gehen. Mit der Leitung beauftragen sie ausgerechnet Watts Rivalen John Smeaton. Das könnte die Chance sein, sich des lästigen Konkurrenten Watt zu entledigen: Am Abend vor dem Testlauf, so heißt es, wird der für die Maschine verantwortliche Mechaniker in einer Schänke gesehen, die Taschen voller Geld. Beim Testlauf scheint der Maschinist von der komplexen Dampfmaschine völlig überfordert und bringt die Ventile zum bersten. Was von Watt als Triumph geplant war, endet im Fiasko.Die Nachricht von Watts revolutionärer Erfindung macht dennoch die Runde, dringt bis ins ferne Preußen. Der König will Watts Dampfmaschinen für seine Minen. Friedrich II. weist seine Bergbau-Experten an, mit Watt über die Lieferung einer einzigen Maschine zu verhandeln. Doch Watt und Boulton ahnen den Hintergrund der Zurückhaltung: Nachbau unter Umgehung des Patens. Sie verlangen ein Liefermonopol für ganze 14 Jahre, doch die Vermittler lehnen ab. Bald darauf erscheinen zwei Männer aus Preußen in Watts und Boultons Gießerei in Birmingham. Akribisch vermessen und registrieren die Spione sämtliche Details vpn Watts technischer Errungenschaft. In Preußen wartet ein heimlicher Auftraggeber auf die Unterlagen.