Revolutionäres Treibgut

Doch im Winter 1845 kommt es zur Katastrophe. Ein Schädling aus Amerika, ein Pilz, befällt die Vorräte in den Kellern der Farmer. Im folgenden Sommer befällt er auch die Pflanzen auf den Feldern. In nur wenigen Monaten verlieren Millionen ihre Existenz. Die Kartoffelfäule verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Zuerst in Irland, dann in ganz Europa. Es ist die schlimmste Hungersnot der europäischen Geschichte. Allein in Irland verhungert eine Million Menschen.