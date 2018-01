Rocky Mountains – Schicksal eines Kontinents

Im 16. Jahrhundert lebten etwa 30 Millionen Bisons in Nordamerika. Nach der Ankunft der Weißen begann ihre massenhafte Vernichtung. Zwischen 1870 und 1875 wurden pro Jahr mehr als zweieinhalb Millionen Büffel getötet. Die letzten Tiere konnten nur überleben, weil sie sich an einen sehr abgelegenen Ort in den Rocky Mountains zurückgezogen hatten: den Talkessel des Yellowstone-Gebiets. Für die Bisonjäger war die Region bis zum Ende des 19. Jahrhunderts im Winter komplett unzugänglich. Bisons können sich aber nicht nur Wege durch den Schnee bahnen, sie finden darunter auch Nahrung. Dank ihrer starken Nackenmuskulatur sind sie in der Lage, bis zu einen Meter hohen Schnee mit dem Kopf wegzupflügen. So gelangen sie an Gräser, die den ganzen Winter überdauern. Ist die Schneedecke noch höher, ziehen die Bisons an die Geysire, wo die Wärme ganzjährig Pflanzen wachsen lässt. Das Yellowstone-Gebiet war für die Bisons die rettende Arche. Von dort aus konnten sie die Rocky Mountains und die Great Plains wieder besiedeln.