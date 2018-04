Rom: Konstantins Flammenkreuz

Am 27. Oktober 312 war Konstantin mit seinen Truppen Richtung Rom unterwegs. Er wollte Maxentius aus dem Amt jagen. Zu Konstantins Beratern zählten auch einige Christen, darunter der Gelehrte Laktanz. Plötzlich soll - so die Legende - jenes Zeichen am Himmel erschienen sein, das Christogramm mit den Worten "in hoc signo vinces" ("in diesem Zeichen wirst du siegen"). Möglicherweise von Laktanz gedrängt, habe Konstantin dieses Zeichen auf die Schilde seiner Soldaten malen lassen. Von nun an nahm die Geschichte eine weltpolitisch bedeutsame Wendung.