Russland von oben - Der Westen

Doku | Terra X - Übersichtskarte: Der Westen Russlands (1/12)

Das westliche Russland hat einiges an erstaunlichen Fakten zu bieten: Das 200 Kilometer breite Wolgadelta ist Europas größtes Flussdelta und hat über 1000 Verästelungen. Am Großen Kaukasus liegt der Mount Elbrus, mit 5642 Metern Europas höchster Berg. In Moskau steht mit dem Fernsehturm Europas höchstes Gebäude. Sankt Petersburg ist nach London, Paris und Moskau die viertgrößte Stadt Europas. Und Kazan ist die erste nicht-russische Stadt, die einst dem Zarenreich einverleibt wurde. Zudem ist sie Russlands offizielle muslimische Hautpstadt.