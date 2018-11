Russland von oben - Sibirien

Doku | Terra X - Diamantenmine in Mirny (4/6)

Hierher würde sich wohl kaum ein Mensch verirren - gäbe es es hier nicht unermessliche Schätze zu heben. Die Diamantenmine in Mirny ist mit über 550 Meter eines der tiefsten Löcher der Erde. Der Legende nach hat Gott fast all seine Reichtümer über Sibirien ausgeschüttet. Fast 40.000 Menschen leben im abgelegenen Mirny. Viele der Minenarbeiter werden aber regelmäßig eingeflogen. Auf diesem Bild ruht der Abbau in der Mine. Mehrere Arbeiter waren bei einem Unfall in der Tiefe umgekommen.