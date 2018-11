Russland von oben (1/3)

Gedreht wurde für den "Terra X"-Dreiteiler aus Hubschraubern und mit den besten Luftbild-Spezialkameras der Welt. Dabei entstanden spektakuläre Aufnahmen – von unberührten Landschaften, zauberhaften Städten, von wilden Tieren, Wüsten und Wäldern, aber auch von harter Arbeit in der Kälte Sibiriens, vom Leben in ewigem Eis und kargen Gebirgsregionen. In "Russland von oben" offenbart das Land sein Wesen und gibt etwas von seinem Innersten preis.