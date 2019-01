Russland von oben - Kaukasus und der tiefe Süden

Doku | Terra X - Sotschi am Schwarzen Meer (2/8)

In Sotschi am Schwarzen Meer lässt es sich bis November baden. Sandstrände gibt es hier nicht, aber an Russlands Riviera ist es wärmer als an der Nordsee. In den Sommermonaten sorgt das Meer für Abkühlung, während es im kontinentalen Russland zu heiß wird. Schon die alten Griechen wussten die Wärme an der Schwarzmeerküste zu schätzen. Die Palmen und Zypressen verdankt Sotschi fast ausschließlich dem Riegel der 1.000 Meter hohen Kaukasus-Ausläufern.