Russland von oben - Nordpolarmeer-Küste

Doku | Terra X - Hafenstadt Tiksi an der Lena-Mündung (6/7)

An der Lena-Mündung, einsam am Arktischen Ozean liegt Tiksi. Das kleine Tiksi wurde in den 1930ern gegründet. Es sollte als Hafen und nördliches Tor zu Sibirien dienen. Doch der Plan ging nicht auf. Theoretisch kommt man von hier über die Lena bis nach Jakutsk - auch wenn der Hafen nur drei Monate im Jahr eisfrei ist. So sollten Waren ins Inland gebracht und Rohstoffe abtransportiert werden. Mitten im Nichts wurde die Stadt dafür gebaut. Doch als in den 1950ern das Hinterland an die Eisenbahn angeschlossen wurde, verlor Tiksi an Bedeutung. In der Wirtschaftskrise nach dem Ende der Sowjetunion verließ die Hälfte der Einwohner die Stadt.