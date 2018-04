Saladins glorreicher Sieg

Doch der rücksichtslose Rainald bricht den Frieden mutwillig. Im Januar 1187 überfällt er eine reich beladene Karawane. Er kerkert die arabischen Edelmänner und ihre Frauen als Geiseln ein und raubt sie aus. Saladin nimmt Rainalds üblen Übergriff zum Anlass, gegen die Christen militärisch vorzugehen. Guido von Lusignan, der König von Jerusalem, reagiert schnell. Aus sämtlichen Burgen und Städten seines Reiches ruft er alle verfügbaren Kämpfer zusammen.





Über dem Heiligen Land brütet die Sommerhitze. Am 3. Juli 1187 verlässt das christliche Heer sein Lager bei Saphoria. An der Spitze des Zuges: ein Tempelherr mit dem Wahren Kreuz, der wertvollsten aller heiligen Reliquien. Die Sonne brennt auf die schwer bewaffneten, gepanzerten Ritter nieder. Von quälendem Durst gepeinigt, hoffen die Männer, den nahen See Genezareth zu erreichen.