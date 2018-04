Schatzgrube Uluburun

Eselskarawanen brachten das begehrte Metall zu den Handelsmetropolen in Mesopotamien, wie Keilschrifttafeln belegen. Zweitausend Kilometer durch unwegsames Gebiet. Von Karnab ging es über Gebirge und durch Wüsten bis nach Babylon, dem wichtigsten Umschlagplatz. Dann weiter zum Hafen Ugarit am Mittelmeer. Dort kreuzten sich die großen Handelsstraßen. Die insgesamt 20.000 Teile der Uluburun beweisen: Das Schiff segelte von Ugarit über Zypern nach Kreta und Mykene. Dann weiter nach Troja und ins Schwarze Meer. Danach steuerten die Seeleute Ägypten an, erwarben dort Glasbarren und tauschten die in Ugarit gegen Zinn. Fernhandel auf einer Rundreise von 1700 Seemeilen.