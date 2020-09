In "Schatzjagd in der Tiefe" erzählen die Autoren Kay Siering und Marc Brasse die aufregende Lebensgeschichte Alfred Merlins. Sie drehten an Originalschauplätzen in Tunesien, Frankreich und der Türkei. Für die Re-Enactments nutzten sie Tauchgerät vom Anfang des 20. Jahrhunderts. So entstanden atemberaubende Unterwasser-Spielszenen.