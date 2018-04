Schießpulver für Spanien

Der gesamte Besitz des Toten wurde von den spanischen Behörden eingezogen - wie das Eigentum eines Revolutionärs. Von Haenkes Nachlass an Pflanzen und Mineralien, an Büchern und Manuskripten ging vieles verloren. In Europa geriet er ganz in Vergessenheit. Doch in Südamerika wird seine Andenken bis heute in Ehren gehalten.