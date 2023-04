Wo kommt denn dieser ekelige Schimmelpilz her? Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die ein typisches Pilzgeflecht ausbilden. Sie vermehren sich hauptsächlich durch Sporen. Der kleinste Windhauch trägt diese Sporen überall hin, so gelangen sie auch in unsere Wohnungen. Hier finden sie meist ideale Bedingungen. An vielen Wänden befinden sich Tapeten oder Dispersionsanstriche, die einen hohen Anteil an Zucker und Eiweiß besitzen – sie bieten einen wunderbaren Nährboden.



Doch der wichtigste Faktor für das Schimmelpilzwachstum ist die Feuchtigkeit. Die überhöhte Innenraumfeuchte entsteht zum Beispiel durch Baumängel wie Risse in den Wänden, undichte Dächer, aufsteigende Feuchtigkeit oder durch Kondenswasser. Ein weiterer Grund für Schimmel kann ein zu geringer Luftaustausch in den Räumen sein. Gerade hinter Schränken, wo recht wenig Frischluft hinkommt, kann sich der Schimmel sehr gut ausbreiten. Bei optimalen Wachstumsbedingungen verdoppelt sich der Schimmel in nur zwei bis drei Stunden.