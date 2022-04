Schliemanns Metamorphose

Doch immer wieder wechselt er Metiers, Milieus und ihm nahestehende Menschen. Auf Frau und Familie in Russland folgt nach kurzer Reiseschriftstellerei in Paris 1867 eine erneute Heirat in Athen. Projektgebunden: Mit der 30 Jahren jüngeren Sophia will sich Schliemann die griechische Kultur „mit Haut und Haaren“ einverleiben, vor allem aber sein Kapital in Ruhm ummünzen. Auf der Jagd nach Gold und Mythen gelingt ihm das mehrfach. Trotz umstrittener Grabungsmethoden und unlauterer PR-Tricks kann der ruhelose Schliemann am Ende seines Lebens als Entdecker bis dahin völlig unbekannter Hochkulturen gelten, die viel älter als die Antike sind.