Bald darauf geht das Troja-Gold - nunmehr als Heinrich Schliemanns Privatbesitz - erstmals in eine Ausstellung nach London und sorgt für enorme Besucherzahlen. Schließlich aber schenkt Heinrich Schliemann seinen „Schatz des Priamos“ dem deutschen Volk „zu ewigem Besitze“. Von 1882 an bis zum Mai 1945 bleibt der „Schatz des Priamos“ als archäologisches Prunkstück in Berlin. Am Ende des Zweiten Weltkrieges aber wird das Gold aus Troja von der Sowjetarmee als Beutekunst Richtung Osten abtransportiert und gilt für fast fünf Jahrzehnte als verschollen. Bis Schliemanns Gold 1994 im Moskauer Puschkin-Museum wieder auftaucht. Während die Deutschen den „Schatz des Priamos“ seitdem mit Berufung auf das Völkerrecht zurückfordern, blockierte das russische Parlament die Resititution und verstaatlichte Schiemanns Schätze als Kompensation für deutsche Kriegszerstörungen in der Sowjetunion. Ein Beutekunst-Streit, der noch immer ungelöst ist und in den heute auch die Türkei nach vorn drängt. Denn auch der türkische Präsident Erdogan verlangt den „Schatz des Priamos“ nunmehr für sein Land zurück. Heute mehr denn je ein gordischer Knoten.