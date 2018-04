Schliemanns Erben (2/4): Heiße Spur auf Rapa Nui

Eines Tages endete die Herstellung der Steinkolosse fast schlagartig. Als der holländische Seefahrer Jakob Roggeven das Eiland am Ostersonntag des Jahres 1722 entdeckte - daher auch der Name der Osterinsel - waren die meisten Statuen von ihren altarartigen Plattformen gestürzt. In den Steinbrüchen im Vulkankrater befanden sich noch unvollendete Figuren und weitverstreut hunderte Statuen, die zum Abtransport bereitstanden.