Schlüssel zum astronomischen Wissen

Hansen: Die erste Änderung konnte von Prof. Schlosser schlüssig astronomisch interpretiert werden. Die Randbögen geben den Winkel am Horizont an, in dem die Sonne im Jahreslauf auf- und untergeht. Damit wird deutlich, was auch schon in der "Urscheibe" angedeutet war, dass der Rand der Scheibe den Horizont abbildet. Mit den Randbögen kann man auch die Himmelsrichtungen auf der Scheibe festlegen. Sie liegen wie auf einer modernen Sternkarte. Damit verbindet sich das Weltbild eines kuppelförmigen Himmels, der sich über die Erde wölbt. Der Grieche Thales von Milet hat dieses Weltbild vertreten - jedoch erst 1000 Jahre später!