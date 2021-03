Wie Schnee blutrot wird

Die sechseckigen Eiskristalle, die sich zu Schneeflocken zusammenschließen entstehen, wenn in den Wolken winzige Wassertröpfchen gefrieren. Diese sehen für uns normalerweise weiß aus, weil die Kristalle das Licht der Sonne reflektieren. Wie kommt es also, dass sie plötzlich blutrot erscheinen? Die Antwort darauf findet sich in diesem Video.