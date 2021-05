Schwarmintelligenz: Erfolgreich im Kollektiv

Vogel- und Fischschwärme können aus Millionen von Tieren bestehen. Ohne zu kollidieren, vollführen sie waghalsige Manöver und bewältigen im Kollektiv extrem lange und gefährliche Distanzen. Bei der Untersuchung der Dynamik von natürlichen Schwärmen haben Forscherinnen und Forscher drei Regeln ausmachen können, denen Vögel und Fische scheinbar von unsichtbarer Hand gelenkt folgen: 1. Bewege dich in Richtung des Mittelpunkts derer, die du siehst. Das sorgt dafür, dass die Tiere im Schwarm immer dicht beieinanderbleiben. Das gilt für Fische und Vögel. 2. Bewege dich weg, sobald dir jemand zu nahekommt. Dadurch werden Kollisionen im Schwarm vermieden. 3. Bewege dich in die gleiche Richtung wie deine Nachbarn. So wird der Schwarm zur Einheit und funktioniert als Kollektiv.