Showdown auf der Landbrücke

Was der Mensch "faul" nennt, ist in Wahrheit eine raffinierte Anpassung an das Leben im tropischen Regenwald. Energiesparen ist hier oberstes Gebot. Durch eine Stoffwechselrate, die um rund 40 Prozent niedriger ist als die anderer Säugetiere, können sie ihre nährstoffarme Nahrung aus Blättern optimal ausnutzen. Faultiere hängen oft stundenlang mit dem Rücken nach unten von Bäumen oder Ästen. Eine besondere Anpassung an diese Lebensweise findet sich bei Dreifinger-Faultieren: Ihre Halswirbelsäule hat neun Wirbel - zwei mehr als bei allen anderen Säugetieren. Dadurch können sie ihren Kopf in alle Richtungen drehen. Ein weiterer Trick: Um sich mit ihren langen, gebogenen Krallen an Ästen festzuhalten, verbrauchen die Tiere keine Energie - erst dann, wenn sie die Klauen wieder öffnen.