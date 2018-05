Sibiriens Fenster zur Eiszeit

Das Leben in Sibirien war schon früher dramatischen Klimaveränderungen ausgesetzt. Eine Tierart steht wie kaum eine andere für die unwiderruflichen Folgen: Das Wollmammut entwickelte sich vor rund 300.000 Jahren in Sibirien als Art in der Familie der Elefanten und war bis zum Ende der jüngsten Eiszeit in Europa, Asien und Nordamerika weit verbreitet. Die Erwärmung veränderte den Lebensraum der Tiere. Die weiten Grassteppen, auf denen sie ihre spezifische Nahrung fanden, verschwanden. In ihren letzten Rückzugsgebieten trafen die Mammuts auf einen neuen, mächtigen Feind: den Menschen. Die meisten Forscher glauben, dass der Mensch durch Überjagung das Schicksal der Mammuts besiegelte.