Doku | Terra X - Sibiriens unbekanntes Altai-Gebirge

Die wahre Grenze Russlands zu Asien ist das Altai-Gebirge. Seine Ausläufer stoßen in einem Vierländereck an Kasachstan, China und die Mongolei. Der höchste Gipfel des Gebirges ist 4.500 Meter hoch und grenzt an Kasachstan. Ein Gipfel der Unzugänglichkeit.